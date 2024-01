Casa Branca ordena a membros da administração avisar sobre incapacidade

Num memorando enviado aos secretários da administração do Presidente Joe Biden, Zients determinou que passem a enviar à Casa Branca quaisquer procedimentos existentes para delegação de autoridade em caso de incapacitação ou perda de comunicação.

A medida foi tomada depois de o Governo norte-americano ter sido apanhado de surpresa pela informação da doença do secretário de Defesa, Lloyd Austin, na passada semana, obrigando a rever procedimentos políticos.

A Casa Branca apenas foi notificada dessa situação ao fim de alguns dias depois de Austin ter sido hospitalizado e transferido competências para o seu vice.

Enquanto a revisão está em curso, Zients exige que as agências federais notifiquem a Casa Branca se estiverem a atravessar, ou antecipar vir a passar, por uma circunstância em que o seu titular não possa desempenhar as suas funções.

Austin, de 70 anos, já tinha sido hospitalizado em 22 de dezembro, num episódio que o secretário de imprensa do Pentágono classificou de "procedimento eletivo", mas suficientemente sério para que Austin transferisse temporariamente algumas das suas competências e deveres para o seu vice, sem ter reportado a situação à Casa Branca, antes de sair do hospital no dia seguinte.

Na passada semana, Austin voltou a sentir fortes dores e foi levado de ambulância para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed e colocado em cuidados intensivos entre 01 e 04 de janeiro.