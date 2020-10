Casa Branca pressiona farmacêuticas a produzirem vacina antes das eleições

A urgente aprovação de uma vacina eficaz no tratamento da Covid-19 tem sido um dos principais pontos de discórdia entre o Governo norte-americano e as farmacêuticas, dada a pressão da Casa Branca para que uma vacina esteja disponível ainda antes das eleições de 3 de novembro.O conflito intensificou-se quando a Administração de Alimentação e dos Medicamentos submeteu o novo protocolo de aprovação da vacina ao escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca, a 21 de setembro.No cerne da discórdia está uma cláusula que recomenda que, antes de ser concedida qualquer autorização,, de forma a controlarem os possíveis efeitos secundários.Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca, levantou uma série de preocupações relativamente a este novo relatório, questionando a necessidade de acompanhamento durante dois meses e defendendo que estas recomendações mais rígidas irão alterar as regras numa altura em que decorrem já os ensaios clínicos.

O novo relatório determina ainda que no grupo de voluntários devem estar incluídos, no mínimo, cinco casos de infeção grave por Covid-19 de forma a comprovar que a vacina é eficaz não apenas na prevenção de doenças leves a moderadas.

Dois dias depois do envio do relatório para a aprovação da Casa Branca, o presidente norte-americano, Donald Trump, também levantou dúvidas relativamente à sua aprovação.Trump tem insistido na promessa de que uma vacina estará disponível ainda este mês, apesar de nenhum ensaio clínico nos EUA estar numa fase suficientemente avançada de forma a garantir a segurança e eficácia de qualquer vacina.Posteriormente, funcionários da FDA justificaram as suas diretrizes, explicando que o acompanhamento de dois meses é necessário para identificar possíveis efeitos secundários e garantir que a durabilidade da proteção adquirida contra a Covid-19 não é de curto prazo. A justificação não foi, porém, suficiente para romper o impasse com a Casa Branca.A Administração da Alimentação e dos Medicamentos está agora a procurar outros caminhos que garantam o cumprimento das novas diretrizes, nomeadamente através da partilha do protocolo com um comité externo de especialistas que se deve reunir publicamente antes que seja dada luz verde para o uso de emergência de uma vacina.

Casa Branca mina esforços de segurança e eficácia

, na medida em que o novo protocolo da FDA se destinava a assegurar que as vacinas obedecem a um padrão comum e, desta forma, transmitir confiança à população.

“A população deve ter plena confiança no processo científico e no rigor da supervisão regulatória da FDA se quisermos acabar com a pandemia”, defendeu a associação comercial da indústria de biotecnologia na quinta-feira, numa carta enviada ao secretário de Saúde do presidente Trump, Alex M. Azar II.







Diversos estudos têm vindo a demonstrar que os norte-americanos estão cada vez mais apreensivos relativamente à vacina contra a Covid-19. Uma pesquisa do Pew Research Center concluiu que 51 por cento dos norte-americanos se mostravam disponíveis a aceitar a vacinação, uma descida em comparação com os 72 por cento observados em maio.

Por estes motivos,“Neste compromisso, todas as companhias dizem que apenas pediremos autorização para comercialização da vacina quando tivermos provas de segurança e eficácia provenientes de um estudo de três fases bem desenhado”, disse Albert Bourla, diretor executivo da farmacêutica Pfizer, que está em fase final de testes para uma potencial vacina e espera resultados em breve.

Bourla deixou ainda claro que mesmo no melhor dos cenários, não haverá vacinação no início de novembro. “Há 60 por cento de possibilidades, no nosso melhor cenário, de que teremos uma resposta no fim de outubro”, anunciou o diretor executivo da Pfizer, reforçando que esta será “apenas uma resposta” quanto à segurança e eficácia e não pressupõe o início da vacinação.







Esta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que uma vacina contra a Covid-19 poderá estar disponível até ao final do ano. "Vamos precisar de vacinas e há esperança de que até ao final deste ano possamos ter uma vacina", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa altura em que existem nove vacinas experimentais já em fase avançada de testes.