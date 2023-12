Casa Branca qualifica de "muito sérias" discussões para nova trégua

"Trata-se de discussões e negociações muito sérias e esperamos que conduzam a algum lado", disse John Kirby, a bordo do avião Air Force One, durante uma visita do Presidente norte-americano, John Biden, ao Wisconsin.

Segundo John Kirby, o desejo da Casa Branca é que se concretize o cessar-fogo, algo que tem sido trabalhado depois da anterior trégua de uma semana que teminou no início do mês.