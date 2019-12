Casa Branca reteve ajuda à Ucrânia 90 minutos após chamada entre Trump e Zelenski

Num e-mail enviado a 25 de julho – mesmo dia da chamada entre Trump e Zelenski –, um funcionário superior da Casa Branca, Mike Duffey, contactou o Pentágono sobre a suspensão da ajuda militar a Kiev., lê-se num dos e-mails enviados por Duffey.“Dada a natureza sensível do pedido, agradeço que mantenha essas informações apenas entre aqueles que realmente precisam de saber para executar a ordem”, escreveu no final do e-mail.O e-mail em causa foi enviado às 11h04, cerca de 90 minutos após o fim do telefonema entre o Presidente norte-americano e ucraniano.Segundo se percebe pelas conversações, Donald Trump pretendia que Volodymyr Zelenski o ajudasse a investigar Joe Biden, um dos mais fortes candidatos a alcançar a nomeação democrata nas eleições do próximo ano, e o seu filho, Hunter Biden.“Fala-se muito sobre o filho do Biden, que o Biden suspendeu a acusação e muitas pessoas querem descobrir mais coisas sobre o assunto. Por isso, o que conseguir fazer com o procurador-geral seria ótimo. Biden gabou-se de ter suspendido a acusação, por isso se conseguir investigar isso…”, solicitou Trump, segundo as transcrições.

Hunter Biden trabalhou para uma empresa ucraniana enquanto Joe Biden, na altura vice-presidente dos Estados Undos durante a Administração Obama, lidou de perto com questões relacionadas com a Ucrânia.

, uma ajuda que já tinha sido aprovada pelo Congresso.“Queremos assegurar-lhe que iremos encarar este caso com seriedade e iremos trabalhar na investigação”, respondeu o Presidente ucraniano.

“Falaciosos” ou “explosivos”?

Na madrugada da passada quinta-feira, a Câmara dos Representantes aprovou as duas acusações contra Trump – abuso de poder e obstrução aos trabalhos do Congresso – passando agora para as mãos do Senado a decisão sobre o futuro do Presidente norte-americano.Mitch McConnell, líder da maioria republicana que determinará os termos do julgamento, quer que o caso doseja julgado sem testemunhas, uma decisão que tem sido contestada pelos democratas.Chuck Schummer, líder da maioria democrata no Senado, defende o testemunho de Mike Duffey durante o julgamento dono Senado.“Se eram precisas provas para que o senhor Duffey viesse testemunhar, estas são as provas. Estes e-mails são explosivos”, disse Schummer.

Contrariamente a Chuck Schummer, a porta-voz do gabinete de Gestão e Orçamento, Rachel Semmel, descredibiliza os e-mails, considerando-os “falaciosos” e “imprecisos”.





“É imprudente vincular a retenção de fundos à chamada telefónica”, argumenta Semmel, segundo cita a BBC