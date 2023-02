Casa Branca saúda novo acordo pós-Brexit que traz "prosperidade"

Os Estados Unidos estão "gratos a ambas as partes por terem conseguido encontrar" um compromisso sobre esta questão problemática, seguido de perto pelo presidente norte-americano, Joe Biden, revelou em comunicado hoje divulgado.

O Reino Unido e a União Europeia anunciaram hoje a conclusão do chamado "Acordo de Windsor", que pretende encontrar soluções para problemas causados pelo `Brexit` na Irlanda do Norte.

Segundo o acordo, mercadorias enviadas do Reino Unido para a Irlanda do Norte vão passar por uma "via verde" para evitar controlos e burocracia aduaneira, enquanto as mercadorias que seguem para o mercado europeu vão passar pela "via vermelha".

O acordo também desbloqueia a venda na Irlanda do Norte de medicamentos, produtos agroalimentares e plantas com origem no Reino Unido e determina que o Governo britânico decide as taxas de IVA na província.

Por fim, institui um novo "travão" para salvaguardar a soberania na Irlanda do Norte, que possibilita um veto britânico caso a assembleia regional votar contra novas leis europeias que se apliquem na Irlanda do Norte.

No entanto, o Tribunal de Justiça da UE continuará a ter o papel de vigilância e a última palavra em disputas que tenham a ver com direito comunitário no mercado único, com o qual, na pratica, a Irlanda do Norte continua alinhada.