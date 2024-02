Casa de Jair Bolsonaro alvo de buscas

Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal do Brasil que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022, depois da eleição de Lula da Silva. Os agentes foram a uma das casas do ex-presidente, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e determinaram a entrega do passaporte.

Bolsonaro alegou não ter o documento em casa e a polícia deu-lhe 24 horas para entregar o passaporte.



A Operação investiga uma alegada organização criminosa que terá atuado numa tentativa de golpe de Estado para a manutenção do então presidente no poder, após a eleição de Lula da Silva, em outubro de 2022.



A Operação parte de uma denúncia de Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. A polícia cumpre 33 mandados de busca e apreensão.



Há também mandados de detenção para Augusto Heleno e Braga Netto, ambos generais, e Anderson Torres, todos ex-ministros muito próximos do anterior presidente.