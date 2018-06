Casaco usado por Melania Trump é objeto de sátira

RTP22 Jun, 2018, 16:34 / atualizado em 22 Jun, 2018, 16:41 | Mundo

A escolha do vestuário tem sido alvo de várias críticas. Melania Trump já foi adjetivada de “cruel”, “insensível” e “sem coração”.



Mas para além das reprovações e num tom menos sério, existe quem tenha feito montagens e alterado a frase do casaco numa forma de satirizar a situação.



Várias pessoas publicaram fotografias de montagens daquele que é o casaco mais falado do momento, numa tentativa de o melhorar.





“O meu marido fez um acordo com a Coreia do Norte e tudo o que recebeu foi este casaco nojento”, lê-se num dos tweets.





“Deixem-nos comer bolo, LOL”, é outro dos exemplos.





A capa da revista Time que ficou conhecida por colocar Donald Trump em frente a uma criança que chora por ter sido separada da mãe, também entra nesta onda de tweets. Neste caso, Donald Trump foi substituído por Melania.





Há quem recorde uma montagem de Paris Hilton em que está a usar uma camisola com a frase “Deixem de ser pobres”, dizendo que é a possível próxima escolha de vestuário quando a primeira-dama visitar centros de sem-abrigo.





EXCLUSIVE: Melania trump’s next wardrobe choice when she visits homeless shelters pic.twitter.com/16AeDZBn6U — Ezra Viale 🌈 (@NoahViale) 21 de junho de 2018





Existe ainda quem tenha criado uma suposta coleção de casacos. Entre as várias opções de frases lê-se “Eu só me preocupo com o meu próprio filho” e “Eu votei na Hillary”.







Entre todo este frenesim em torno do casaco verde usado pela primeira-dama dos Estados Unidos, há quem tenha aproveitado e transformado numa boa causa. É o caso de um site criado com o lema “ Eu realmente importo-me ” onde qualquer pessoa pode aceder e doar uma quantia de dinheiro que remete para a ajuda das crianças imigrantes.





Since Melania Trump's jacket said "I really don't care"...



I set up https://t.co/GL1FF0KpBs



Click the link and it'll take you to a site where you can donate to 14 awesome groups helping immigrants all at once. Feel free to RT if that's your jam. pic.twitter.com/TPc4y4ZUfh — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 21 de junho de 2018





Também está à venda uma camisola com a frase “Eu realmente importo-me, e tu?”, criada pelos grupos Upworthy e Good. Os lucros remetem igualmente para doações. Neste caso têm como destino a “United Dream”, uma organização liderada por imigrantes.





Donald Trump já defendeu a primeira-dama afirmando que a frase do casaco se referia às: “A Melania aprendeu quão desonestos eles [meios de comunicação] são e ela realmente não quer saber”.