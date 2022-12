Casal de portugueses morreu numa explosão na ilha de Jersey

Na sequência da explosão em Jersey confirma-se a morte de dois portugueses, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros "lamenta profundamente".





Trata-se de um casal, o homem com 67 anos e a mulher com 64.





O casal estava desaparecido desde ontem, tal como várias outras pessoas, na sequência de uma explosão num apartamento.



O acompanhamento da situação e o apoio às famílias das vítimas está a ser assegurado através do Consulado-Geral de Portugal em Londres e do Consulado Honorário em Jersey, a maior das ilhas do Canal entre a Inglaterra e a França, uma dependência autónoma do Reino Unido.