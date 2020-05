Casal encontra filho raptado há 32 anos

A história leva-nos a 1998. Mao Yin, uma criança com dois anos, tinha sido raptada quando o pai, por breves momentos, parou e saiu do carro para pedir um pouco de água na entrada de um hotel. O menino tinha sede.





Foi tempo suficiente para ser levado. O rapto aconteceu quando o pai já regressava a casa, depois de ter ido buscar a criança ao infantário.





Desde então que os pais o procuravam. Durante anos esta família tentou encontrar o pequeno Mao, distribuindo cartazes com a sua cara para ver se alguém o reconhecia e tinha visto.





A mãe, destroçada, acabou mesmo por abandonar o emprego para procurar o menino.





A história deste desaparecimento chegou a vários programas de televisão na China.





Já em 2007, escreve a BBC, a mãe começou a trabalhar como voluntária num grupo chamado "Bebé regressa a casa" que ajuda na busca de crianças desaparecidas para as reunir com as famílias. Diz a BBC que durante este trabalho como voluntária ajudou no reencontro de 29 crianças com os pais. E durante este tempo o seu filho continuava desconhecido.





Tudo mudou quando em abril a polícia recebeu uma informação de que um homem da província de Sichuan tinha adotado uma criança há vários anos.





As autoridades chegaram ao rapaz, agora um homem com 34 anos, e os testes de ADN confirmaram que de tratava de Mao Yin, a criança que tinha sido raptada há 32 anos.





Mao Yin, que viveu todos estes anos com um outro nome - Gu Ningning - gere um negócio de decoração. Sem certezas sobre o futuro, diz que tem agora como objetivo passar todo o tempo com os seus verdadeiros pais.





Mas afinal o que aconteceu? As autoridades dizem que a criança, depois de ter sido raptada, foi vendida a um casal sem filhos por 6000 yuan (cerca de 800 euros). A investigação continua em curso. A polícia não revelou mais informações sobre o casal que criou Mao Yin.





Há décadas que o rapto de crianças na China é um problema grave. De acordo com o grupo de ajuda "Bebé regressa a casa" há nesta altura 14.893 pedidos de ajuda para meninos desaparecidos e 7.411 para pais que procuram as filhas.





Em 2009, escreve ainda a BBC, a China implementou uma base de dados de ADN que, desde então, já ajudou a encontrar mais de seis mil crianças desaparecidas.





E em 2016 foi lançado um sistema chamado "Reencontro" que até junho de 2019 já tinha ajudado a encontrar mais de quatro mil crianças separadas das famílias.