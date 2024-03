"Casamento por conveniência" da coligação "semáforo" na Alemanha mina caminho até eleições europeias

Para o politólogo Thomas Biebricher, o trabalho conjunto do Partido Social Democrata (SPD), dos liberais do FDP e dos Verdes, até começou bem. Mas o casamento - que não é por "amor", sim por "conveniência" - tem vindo a azedar e a enfraquecer "mais e mais" a coligação semáforo, acredita o analista político Benjamin Höhne.

"No primeiro ano, as sondagens eram bastante favoráveis e o desempenho era melhor do que muitos esperavam, atendendo às diversas crises que tiveram de enfrentar, desde a Ucrânia aos preços da energia. Depois, a certa altura, em 2023, as coisas pioraram", apontou Biebricher, professor na Universidade Johann Wolfgang Goethe em Frankfurt am Main.

"A perceção passou a ser de que os partidos que formam a coligação não se entendem, com constantes picardias e conflitos", o que trará, potencialmente, maus resultados principalmente para o SPD e para o FDP.

"Penso os Verdes se sairão relativamente bem em comparação com os outros dois partidos, mas, em geral, penso que não será positivo para nenhum dos três. E isso levanta outro problema à coligação, como lidar e comunicar isso. Acho que será outra oportunidade para se culparem uns aos outros pelo resultado", destacou o professor de ciência política em declarações à Lusa.

De acordo com uma sondagem da Forsa, revelada a 15 de março, se as eleições europeias fossem hoje a CDU (União Democrata-Cristã), com o partido irmão na Baviera CSU, conseguiria mais votos do que os três partidos do governo juntos, cerca de 34%.

"O principal motivo é a falta de coesão", atribuiu Benjamin Höhne, coordenador da Universidade Otto von Guericke de Magdeburgo para a "Rede Universitária EU GREEN".

"Vemos, desde o início desta coligação semáforo, que os Verdes e os liberais trabalham juntos, mas parece que é à força. Não é um casamento por amor, é por conveniência. No meio temos um SPD com um chanceler que faz o papel de moderador, que tenta gerir os conflitos e encontrar compromissos, mas sem exercer um papel de liderança forte", sublinhou à Lusa.

"A coligação está a enfraquecer mais e mais. Se os liberais deixarem a coligação, arriscam-se a não ser eleitos para o parlamento, já que precisam de conseguir mais de 5% (...) Três estados do leste da Alemanha têm eleições este ano, o FDP está a perder cada vez mais terreno e arrisca-se a não ter representação", acrescentou.

Höhne concorda que, dos três partidos da coligação, apenas os Verdes parecem ter condições para atrair o eleitorado às urnas. Também é expectável que a extrema-direita ganhe terreno, apesar de ter caído ligeiramente na última sondagem.

"Se olharmos para eleições europeias passadas, vemos que alguns partidos conseguem mobilizar o eleitorado com algum sucesso. É o caso dos Verdes, acho que para eles estas eleições vão correr bem. Mas acredito que o SPD e o FDP venham a perder votos, e a extrema-direita, por outro lado, venha a ganhar apoio. Há uma crescente insatisfação com o sistema político, com a economia e a inflação, e a AfD consegue por isso mobilizar o eleitorado", detalhou.

Os dois especialistas ouvidos pela Lusa acreditam que as eleições europeias de junho trarão poucas consequências para a "semáforo" e as cores que a formam - vermelho, verde e amarelo - deverão permanecer intactas.

"Não veremos consequências diretas depois das eleições, nenhum destes partidos tem outra alternativa. Para o SPD, haveria a possibilidade de uma `grande coligação` com a CDU e a CSU, mas não acredito que seja uma possibilidade real. Também para os Verdes e o FDP não há qualquer outra coligação alternativa", sentenciou Benjamin Höhne.

Thomas Biebricher entende que, com três eleições regionais (na Saxónia, Turíngia e Brandeburgo) a poucos meses das europeias, podem revelar-se contraproducentes grandes alterações.

"Considero que não seja uma decisão acertada uma grande mexida do governo nesta altura. Acredito que pensem que, nesta altura, mais vale enfrentar o que aí vem em vez de fazer mudanças, porque isso ainda pode piorar tudo nas regionais", considerou.