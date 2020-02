Casinos em Macau fechados nas próximas duas semanas

Entretanto também foi confirmada a primeira morte por coronavírus em Hong Kong.



As autoridades chinesas deram conta da morte de um homem de 39 anos, depois de ter estado recentemente na cidade chinesa de Wuhan, onde foi detetado o foco da epidemia.



É a segunda vítima mortal fora da China continental. A primeira foi noticiada, no fim de semana, nas Filipinas.



Este vírus já matou mais de 420. As autoridades de Pequim apontam, nesta altura, para mais de 20 mil casos de infeção.



Em Macau são dez as pessoas infetadas, como conta a jornalista Rosa Azevedo.