Caso Khashoggi. Alguns dos assassinos foram treinados nos EUA

RTP02 Abr, 2019, 16:30 | Mundo

O jornalista David Ignatius realizou para aquele diário norte-americano uma investigação exaustiva, em que entrevistou uma dúzia de fontes norte-americanas e sauditas, que quiseram manter o anonimato.





O Washington Post era o jornal que contava com a colaboração regular de Khashoggi e, como era de esperar, tem posto um especial empenho em descobrir os responsáveis do crime cometido no consulado saudita em Istambul, bem como as circunstâncias em que esse crime ocorreu e o destino que foi dado aos restos mortais do jornalista.





Agora, na investigação de Ignatius, aquele diário de referência revela que alguns membros do grupo saudita que viajou para cometer o assassínio e apagar os seus vestígios tinham recebido treino numa companhia norte-americana de operações especiais sedeada no Arkansas, de seu nome Tier 1 Group.



O treino teve lugar no âmbito de uma parceria de inteligência e defesa entre os dois países, autorizada pelo Departamento de Estado norte-americano. Essa parceria fora desenvolvida por uma entidade conhecida como Culpeper National Security Solutions, com a ajuda de destacados quadros da CIA.





Do lado saudita, tinha como resposávei o vice-chefe dos serviços de inteligência, Ahmed al-Assiri, que está actualmente a ser investigado na Arábia Saudita pelo seu alegado envolvimento no assassínio de Khashoggi.



Neste momento, corre na Arábia Saudita um processo por envolvimento no assassínio de Khashoggi contra 11 réus, cujo nome não foi revelado. Cinco desses réus arriscam a pena de morte. O príncipe Mohammed bin Salman, que conserva grande parte do seu poder, foi considerado pela CIA como o mandante do assassínio.





A perita da ONU para os direitos humanos Agnes Callamard considerou que os nomes dos 11 réus deviam ser divulgados e que as sessões do julgamento deviam ser abertas ao público.