Caso Khashoggi. EUA querem afastamento de consultor envolvido no assassínio

RTP12 Abr, 2019, 17:31 / atualizado em 12 Abr, 2019, 17:31 | Mundo

O pedido de Pompeo chega num momento atribulado para a Arábia Saudita. Enquanto o príncipe herdeiro recebeu apoio dos aliados mais próximos – Trump; Jared Kusher, conselheiro e genro do presidente norte-americano; e Pompeo – o regime saudita está a ser criticado no Congresso dos EUA, que no início do mês votou pelo fim da participação dos EUA na coligação militar que intervém na Guerra do Iémen.







De acordo com as autoridades norte-americanas, o ex-conselheiro do príncipe herdeiro supervisionou o plano de assassinato de Khashoggi, no Consulado saudita em Istambul.







Qahtani foi repreendido publicamente, quando o rei Salman ordenou o seu despedimento. Esta decisão foi vista como o reconhecimento da ligação do ex-adjunto ao assassinato de Khashoggi.







No entanto, meses depois de ter abandonado o cargo, surgem boatos de que Qahtani continua em contacto com o príncipe. O diário britânico The Guardian foi informado de que o ex-assessor, que já ocupou o cargo de responsável da unidade cibernética da Arábia Saudita, tem agora um papel semelhante no escritório privado de MBS.





Um porta-voz da Embaixada saudita em Washington recusou-se a comentar o papel de Qahtani no reino e as acusações feitas pelos EUA.





“Ordem para o assassinato”

Em novembro do ano passado, a agência de serviços de informações dos Estados Unidos, a CIA, concluiu que o príncipe da Arábia Saudita ordenou o assassinato do jornalista, com a ajuda de Qahtani.





O Governo saudita disse que o assassinato de Khashoggi foi uma operação desonesta e negou o envolvimento do príncipe no assassinato. Já o diretor do Brookings Intelligence Project e veterano da CIA, Bruce Riedel, disse que “há todo o tipo de evidências de que Qahtani e MBS colaboraram juntos nesta operação e noutras”.





Para além da possível ligação ao assassinato, um ativista dos Direitos Humanos reportou aoque há também suspeitas de que Qahtani terá alegadamente torturado prisioneiras políticas.Esta segunda-feira, os Estados Unidos proibiram a entrada de 16 cidadãos sauditas devido ao “seu envolvimento no assassinato de Jamal Khashoggi”, informou o Departamento de Estado dos EUA. O nome de Qahtani é um dos presentes na lista.