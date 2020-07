Caso Maddie. Polícia alemã faz escavações em Hannover onde suspeito morou

A polícia alemã realizou hoje escavações num jardim de uma residência perto de Hannover relacionadas com o pedófilo alemão Christian B., suspeito do desaparecimento da criança britânica Maddie McCann e de outros menores, informaram as autoridades germânicas. "As buscas estão ligadas à nossa investigação do caso Maddie McCann", disse à agência noticiosa AFP Julia Meyer, porta-voz da Procuradoria de Braunschweig, que investiga o desaparecimento de Maddie McCann e de outras crianças relacionadas com o suspeito Christian B, de 43 anos, que se encontra detido na Alemanha depois de ter vivido no Algarve na altura em que Maddie desapareceu.