Caso Rubiales chega à ONU

Stefane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, lamenta o sexismo que persiste no desporto e espera mudanças, que respeitem os direitos de todas as mulheres.





Entretanto surgem outras reações com os presidentes das federações de futebol das comunidades autónomas de Espanha são unânimes e exigem a demissão imediata de Luis Rubiales.





Enquanto decorria a reunião, convocada pelo presidente interino da federação, centenas de pessoas manifestavam-se no centro de Madrid, contra as atitudes do ainda presidente da federação de futebol espanhol.A justiça espanhola anunciou também a abertura de um inquérito a Luis Rubiales, por "agressão sexual".Rubiales foi já suspenso pela FIFA, mas tem recusado demitir-se da liderança da federação.