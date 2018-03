Caso Skripal. A prudência de "não irritar o urso"

Foto: David Mdzinarishvili - Reuters

O jornalista refere que que países mais pequenos como Portugal, com fracos laços económicos "que só agora estão a ser construídos" podem dificultar as relações entre a Rússia e Portugal.



Evgueni Mouravitch destaca que Portugal "tinha uma flexibilidade em relação a Moscovo" e que a posição de Lisboa lhe permitia manter um diálogo "razoável" com a Rússia, conseguindo ao mesmo tempo "não irritar o urso".



"É um status quo que se originou, dada a distância entre Portugal e Moscovo (...) e dada a prudência e ponderação nos relacionamentos que governos portugueses têm tido" em relação a Moscovo.



O jornalista destaca que o atual ministro dos Negócios Estrangeiros esteve na capital russa em duas ocasiões, ambas com a missão de promover candidaturas portuguesas a altos cargos internacionais, primeiro com António Guterres para secretário-geral da ONU, e depois com a candidatura de António Vitorino a presidente da Organização Internacional das Migrações. Na altura, ambas receberam o aval de Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros.