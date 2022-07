Casos ativos de Covid-19 em Cabo Verde voltam a reduzir na última semana

De acordo com o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas o país registou apenas seis casos novos, de um total de 392 amostras analisadas, e 27 pessoas receberam alta.

As autoridades contabilizaram um total de 62.078 casos positivos acumulados desde o início da pandemia no país, dos quais 61.493 foram dados como recuperados e continua com os mesmos 409 óbitos da semana passada.

Relativamente aos últimos 14 dias, os laboratórios analisaram 6.919 amostras (média de 494 amostras analisadas por dia) e encontraram 441 casos novos.

Nesse mesmo período, a taxa de incidência acumulada a nível nacional foi de 77 casos por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) foi de 0,62 e a taxa de positividade foi, em média, 6,4%.

Neste momento, estão três pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde devido à covid-19, numa taxa de internamento de 3,3%.

Em relação à vacinação, até 24 de julho, Cabo Verde tinha utilizado 76.2017 (72,9%) doses de vacinas contra a covid-19, dos quais 320.304 adultos (98,3%) já tomaram a 1.ª dose, 279.092 (85,6%) já foram completamente vacinados e 107.035 pessoas (32,8%) já tomaram a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes dos 12 aos 17 anos, 46.842 (87,1%) já tomaram a 1.ª dose e 39.286 (73,1%) já estão completamente vacinados, contabilizou o Ministério da Saúde de Cabo Verde.