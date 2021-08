Casos no município timorense de Ermera continuam a aumentar

Segundo o boletim diário divulgado pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), nas últimas 24 horas registaram 65 novas infeções em Ermera, com 26 em Díli, 13 em Covalima, oito em Viqueque e seis noutros municípios do país.

No mesmo período registaram-se 49 recuperações pelo que o total de ativos no país subiu para 1.084, dos quais 588 no município de Ermera.

Lautem, na ponta leste do país, é atualmente o único município sem casos ativos.

O CIGC explica que mais de 33% dos novos casos tinham sintomas da covid-19, notando que nas últimas 24 horas se realizaram 1.087 testes em todo o país.

No que toca à vacinação, a região de Ermera continua a ser a que regista a pior taxa, com apenas 13,2% da população com mais de 18 anos já com a primeira dose e apenas 1,4% com a vacinação completa.

Em Timor-Leste recebeu a primeira dose 39,1% da população com mais de 18 anos e tem a vacinação completa 13,5%.

Díli regista a maior taxa de vacinação -- 65,6% com uma dose e 41,2% com a vacinação completa -, seguindo-se Viqueque com mais de metade da população já com a primeira dose mas apenas 3,2% com a vacinação completa.

A taxa de incidência nacional é agora de 7,7 casos por 100 mil habitantes, continuando Ermera a registar o valor mais alto do país, com 48,3 por 100 mil habitantes.