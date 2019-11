Catalunha. Brigada Anti-motim francesa expulsa independentistas à força para lado espanhol

Às sete da manhã em Portugal, as autoridades avançaram sobre os manifestantes que estavam sentados na Autoestrada número 7, na Região de La Jonquera.



Perante a intervenção policial, os manifestantes saíram do território francês e dirigiram-se para o lado espanhol.



Duas mil pessoas estão concentradas em protesto há mais de 24 horas e a autoestrada que liga os dois países continua cortada nos dois sentidos.



As autoridades espanholas estão a tentar negociar com os manifestantes o fim do protesto, convocado pelo Movimento Tsunami Democrático, que exige à Comunidade Internacional a libertação dos independentistas catalães.