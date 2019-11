Catalunha. Brigada antimotim francesa expulsou manifestantes à força e com gás pimenta para o lado espanhol

A Polícia francesa começou a retirar esta terça de manhã, à força e com recurso a gás pimenta, os manifestantes independentistas catalães que cortaram a principal autoestrada entre Espanha e França. Os manifestantes foram obrigados a recuar até ao lado espanhol da fronteira, mas mantêm o bloqueio de todas as faixas da via.