Catalunha. Pedro Sánchez ameaça atuar com punho de ferro se a situação piorar

RTP02 Out, 2019, 12:29 / atualizado em 02 Out, 2019, 12:31 | Mundo

A ideia seria “garantir a defesa de Espanha e os seus princípios e valores constitucionais”, conforme dita a lei de Segurança Nacional. No entanto, Pedro Sánchez garantiu que apenas vai atuar com punho de ferro caso a tensão pública se agrave.



Por enquanto, o primeiro-ministro espanhol decidiu enviar uma mensagem à Catalunha, anunciando ter um plano de ação gradual, que inclui a ativação da lei de Segurança Nacional para evitar problemas de ordem pública e prejuízos económicos.



Este plano pode entrar em vigor a qualquer momento, visto que Pedro Sánchez não precisa de se reunir com o Conselho de Ministros para ativar a Lei de Segurança Nacional, sendo esse decreto "compatível" com a situação de um governo em funções à espera de eleições.



"Cabe ao presidente declarar a situação de interesse pela segurança nacional", afirma expressamente o artigo 15 desta lei, aprovada em 2015.



Contudo, caso a luta pela independência seja radicalizada, Pedro Sánchez pretende avançar com um decreto para assumir o controlo dos Mossos d'Esquadra, se assim for necessário.



O primeiro-ministro espanhol ainda ponderou ativar o artigo 155 da Constituição – à semelhança do que aconteceu há dois anos -, mas considerou que para lidar com os distúrbios bastava controlar todas as forças de segurança do Estado, não sendo necessário assumir todas as competências do governo catalão.



Ainda assim, o primeiro-ministro espanhol garantiu que vai estar atento ao desenvolvimento da situação catalã, aos apelos à “desobediência civil”, e a intenções de voltar a aprovar leis no parlamento catalão de desconexão com o Estado.



“Não brinquem com o fogo”, alertou Pedro Sánchez, citado pelo jornal espanhol El País.