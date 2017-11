Catalunha perde 4,7% dos turistas depois do referendo de outubro

30 Nov, 2017, 11:59 / atualizado em 30 Nov, 2017, 12:14 | Mundo

A queda de turistas estrangeiros na Catalunha contrasta com o forte aumento no resto do país. Espanha recebeu, até outubro, 7,3 milhões de turistas, um aumento de quase dois por cento em relação ao ano anterior. Os dados do Gabinete de Estatísticas de Movimentos Turísticos nas Fronteiras revelam que Espanha recebeu, nos dez primeiros meses de 2017, mais de 73 milhões de turistas estrangeiros.



A comunidade Valenciana registou um aumento de 6,6 por cento e Madrid de 7,2 por cento. As Canárias acolheram mais três por cento de turistas, a Andaluzia mais 2,5 por cento e as Ilhas Baleares um por cento.



Até ao final de setembro, a Catalunha recebeu 17,2 milhões de turistas estrangeiros, o equivalente a um quinto do total de turistas em Espanha. O valor de turistas na região crescia acima de seis por cento até setembro.



Em outubro, a maior parte dos turistas estrangeiros em Espanha chegou do Reino Unido com 1.66 milhões de visitantes, seguiu-se a Alemanha com 1,22 milhões e França com 838.200.