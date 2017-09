Catalunha prepara-se para referendo de domingo

Já o Ministério do Interior alertas para a presença de 300 "rebeldes" violentos que querem aproveitar o voto para causar distúrbios.



As portas de alguns estabelecimentos prometeram fechar as portas domingo, temendo problemas.



O espaço aéreo sobre Barcelona vai ficar encerrado.



Cerca de 400 tractores invadiram Barcelona esta manhã, dois mil desfilaram nas principais cidades da Catalunha, em apoio ao referendo de domingo e em protesto contra as ações de Madrid contra a realização da consulta.