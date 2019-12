Catalunha. Presidente da Generalitat condenado a ano e meio de inabilitação

Quando Quim Torra assumiu a presidência do Governo regional, a 28 de junho de 2018, colocou na fachada da sede do executivo catalão um cartaz onde era possível ler “Liberdade para os Prisioneiros e Exilados Políticos” e sobre a frase estava uma fita amarela – símbolo do apoio à libertação dos líderes separatistas - que estão em prisão preventiva e, à época, estavam a ser julgados em Madrid.



Em março, a comissão nacional de eleições ordenou que o Governo catalão retirasse as bandeiras separatistas e os laços amarelos dos edifícios públicos regionais, afirmando que estes eram “símbolos partidários” que estão contra a neutralidade institucional antes das eleições parlamentares.





O julgamento acontece depois de Torra ignorar por duas vezes o prazo imposto pela comissão nacional de eleições. O Governo catalão decidiu substituir o cartaz por um outro semelhante, mas com uma fita branca cruzada com uma linha vermelha. Quim Torra torna-se assim no primeiro presidente da Generalitat a ser condenado enquanto está no exercício do cargo.

, afirmou Quim Torra durante o julgamento, referindo-se à Junta Eleitoral Central.O Tribunal concluiu que a JEC tinha competência para obrigar Quim Torra a retirar os símbolos separatistas e que as notificações ao presidente da Generalitat foram feitas corretamente e este sempre teve “pleno conhecimento das ordens”.A condenação vai impedir Torra de se recandidatar à presidência da Generalitat. Esta é uma consequência da lei eleitoral, que coloca como não elegíveis “os condenados a uma sentença por delitos de rebelião ou terrorismo, contra a Administração Pública ou contra as instituições do Estado, quando a mesma tenha estabelecido uma pena de inabilitação para o exercício do direito de sufrágio passivo ou inabilitação absoluta ou especial, ou de suspensão para emprego ou cargo público nos termos previstos da legislação penal”.A Junta Eleitoral Central da Catalunha considerou que os laços foram "ferramentas de propaganda política" que violaram as leis de campanha.

c/ Lusa