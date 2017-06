Catalunha pronuncia-se em referendo sobre independência a 1 de outubro

Carlos Santos Neves - RTP 09 Jun, 2017, 09:53 / atualizado em 09 Jun, 2017, 10:41 | Mundo

“Quer que a Catalunha seja um Estado independente em forma de república?”. É esta a pergunta que vai ser colocada ao eleitorado catalão no início de outubro.



A consulta popular na Catalunha está interditada pelo Tribunal Constitucional espanhol. E o Governo do conservador Mariano Rajoy tem insistido na garantia de que Madrid tudo fará para vetar o referendo.O presidente da Generalitat, Carles Puidgemont, reclamou o “direito a um referendo de autodeterminação”.



“Enquanto eu for presidente do Governo, isso não acontecerá”, repetia Rajoy no final do maio.



À luz da mais recente sondagem, libertada por um instituto governamental, os catalães mantêm-se divididos sobre a independência da região – 44,3 por cento estão a favor, contra 48,5 por cento que se opõem à secessão.



Por outro lado, 73,6 por cento dos inquiridos defendem a realização do referendo, uma via defendida quer pelas correntes independentistas, quer por formações como o novo partido de esquerda Catalunya en Comú - de Ada Colau, presidente da câmara de Barcelona -, organizações sindicais ou empresários.



Recorde-se que já em 2014 a região levou por diante uma consulta simbólica, apesar da negativa da justiça espanhola. Pronunciaram-se 2,3 milhões das seis milhões de pessoas que então formavam o universo eleitoral catalão. Oito em cada dez votaram pela secessão.

“Direitos elementares”

“O Estado”, declarou por sua vez o vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, “negou-se até 18 vezes a que os catalães decidam o seu futuro, violentando direitos democráticos elementares”.O Governo catalão, clamou ainda Carles Puidgemon, “chama todos os cidadãos a exercerem um direito inalienável, o direito a decidir o futuro do seu país”.



“Estamos perante um Governo que tem ministros que conspiram par acabar com a saúde catalã, que fabricam provas contra políticos catalães. E perante um Estado ineficiente e injusto, que terá uma dívida de pelo menos 15 mil milhões anuais no Fundo de Reserva da Segurança Social”, enumerou o mesmo responsável.



Na mesma linha, o presidente do Executivo da Catalunha sustentou que o processo referendário tem sido sobretudo travado pela falta de vontade política de Mariano Rajoy, mais do que pela jurisprudência do Tribunal Constitucional.



“Não é uma questão marcos legais. O verdadeiro problema é o não quero e com um não quero é melhor não ir ao altar”, afirmou Puidgemont.