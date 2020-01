Catalunha. Quim Torra anuncia eleições antecipadas

Quim Torra acusa o Esquerda Republicana de deslealdade e diz que a legislatura chegou ao fim e que já não tem mais caminho político para percorrer.



Por enquanto não foi avançada nenhuma data, até porque Torra quer reunir-se com Pedro Sánchez em Barcelona no dia 6 de fevereiro.



Esta decisão acontece depois da crise entre o Juntos pela Catalunha, o partido de Carles Puigdemont e Quim Torra, e o Esquerda Republicana, os dois partidos que governam a região.



O murro na mesa acontece depois de o presidente do Parlamento regional, que é do Esquerda Republicana, ter retirado a acta de deputado a Quim Torra, ao acatar a decisão da Justiça.



Torra foi condenado a ano e meio de inabilitação pelo Tribunal Superior de Justiça Catalão, por desobediência, ao ter recusado retirar símbolos independentistas de edifícios públicos.