Catalunha. Quim Torra diz que está de pedra à frente do governo da região

Uma ação que, legalmente afasta Torra da presidência mas já há recursos em cima da mesa, como explica Filipe Vasconcelos Romão, especialista da Antena 1, em política internacional.



A destituição de Quim Torra foi anunciada em vésperas da investidura de Pedro Sánchez na próxima 3ª feira, como o próximo presidente do governo espanhol.



Este caso de Torra pode pôr em causa o acordo de coligação entre o PSOE de Sanchéz e a Esquerda Republicana da Catalunha.



Quim Torra diz que não sai do cargo de presidente da Catalunha, uma decisão que está agora nas mãos do parlamento catalão de maioria independentista.



O motivo que levou à destituição de Torra por parte da junta eleitoral remonta às eleições legislativas de Abril do ano passado.



Na altura Torra recusou retirar dos edifícios públicos "toda a simbologia independentista", nomeadamente laços amarelos para lembrar os presos políticos condenados.



Por este gesto Torra foi condenado há 15 dias a um ano e meio de interdição do exercício de cargos públicos e ao pagamento de 30 mil euros pelo crime de desobediência.