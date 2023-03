Catalunha. Seca extrema obriga a abate de peixes para preservar qualidade da água de albufeira

A qualidade da água proveniente do reservatório de Sau, a norte de Barcelona, pode estar em risco devido à seca que se abate sobre a região.





A albufeira, alimentada pelo rio Ter, caiu para o nível mais baixo desde 1990.





As autoridades estimam que vivam 60 toneladas de peixes nas águas do Sau, das quais cerca de 80 por cento são espécies invasoras, informou Jordi Ruiz, do governo regional, citado no Guardian.





“Se não fizermos nada e não chover, os peixes vão morrer, prejudicando a qualidade da água”, sublinhou Ruiz, que lidera projetos de conservação e gere as espécies invasoras.

Perigo de contaminação: falta de água e oxigénio



Pelo menos cinco barcos de pesca circularão agora no Sau com o objetivo de retirar o maior número possível de peixes. As autoridades prevêm remover diariamente perto de tonelada e meia das águas da albufeira.







O peixe invasor capturado será sacrificado, de acordo com os regulamentos locais sobre espécies exóticas. Todavia, os peixes nativos serão soltos em águas próximas.





Estão identificadas dez espécieis de peixes, mas apenas uma é nativa: a Barbo do Ebro (Luciobarbus graellsii). Das comunidades de peixes introduzidas pelo homem, estão as carpas comuns e a perca, por exemplo.







Na operação para recuperar a saúde da albufeira, as autoridades também estão a transferir a água remanescente para um reservatório próximo. A medida procura minimizar o risco de contaminação à medida que o reservatório é drenado.





“É um cenário extremo”, disse Elisabet Mas, da Agência Catalã de Água, em conferência de imprensa no início da semana. "Os peixes estão a sufocar por falta de oxigénio" argumentou.







O reservatório apresenta-se com cerca de, que corresponde às necessidades de um, alertou Elisabet Mas.” A água transladada de Sau será libertada abaixo da barragem para seguir o curso até ao reservatório de Susqueda.O governo regional da Catalunha salienta que a seca extrema os deixou sem alternativas. “Trata-se de uma medida extraordinária… destinada a garantir ao máximo as reivindicações da população”, refere em comunicado.

Grupos de ativistas ambientais e defensores dos direitos dos animais advertem para a encruzilhada entre a crise climática induzida pelo homem e a decisão de “exterminar” até 60 toneladas de peixes para proteger o abastecimento de água, cada vez mais escassa e onde a biodiversidade é a primeira vítima.





“Os efeitos da seca serão sentidos primeiro pelos animais”, alerta Aïda Gascón, da AnimaNaturalis, no Twitter.