Catalunha. Torra e Puigdemont pedem diálogo a Rajoy rumo a uma solução política

Christopher Marques - RTP15 Mai, 2018, 17:52 / atualizado em 15 Mai, 2018, 18:04 | Mundo

Depois de um intervalo de cinco meses, o conflito catalão prepara-se para o seu grande regresso. Um dia depois de investido pelo Parlamento catalão, Quim Torra deslocou-se rapidamente a Berlim para um encontro com Carles Puigdemont, o ex-presidente que foi destituído por Madrid depois de proclamar a independência da Catalunha.





“Rajoy, proponha uma data e um local e lá estaremos. Sem condições prévias, falaremos de tudo. Acho que Juncker disse algo semelhante há uns dias: falem. Nos meus Parlamentos, nos últimos dois anos, creio que a palavra diálogo foi repetida umas mil vezes. É claramente uma das principais ideias que temos. Faremos tudo o que estiver nas nossas mãos para iniciar um diálogo franco e aberto com o Governo espanhol”, afirmou Quim Torra.





Carles Puigdemont seguiu a mesma linha de pensamento: “Abrimos um período em que estamos a reduzir a escalada. Agora a bola está do lado do Governo espanho”, insistiu o ex-líder da Generalitat. A visita de Quim Torra a Carles Puigdemont não agradou ao executivo espanhol, com o delegado na Catalunha a lamentar este “mau começo”.







Mariano Rajoy afirmou já que está “disponível para falar”. “O presidente do Governo deve falar dentro da lei e esta é a minha posição. Creio que é positivo que se faça uma reunião e eu o escutarei”, afirmou o líder espanhol.



Regresso dos ex-conselheiros



Na conferência de imprensa com Puigdemont, Torra anunciou que pretende visitar todos os independentistas catalães que se encontram presos, nomeadamente Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, o ex-vice-presidente Oriol Junqueras e a ex-presidente do Parlamento da Catalunha Carme Forcadell.





Durante o encontro em Berlim, Carles Puigdemont e Quim Torra defenderam ainda que o fim da aplicação do artigo 155 deverá permitir o regresso ao Governo catalão de todos os responsáveis políticos que foram destituídos quando este foi aplicado. Quim Torra não esconde o objetivo final de ver Puigdemont a ser novamente investido Presidente do Governo da Catalunha.







Quim Torra foi eleito na passada segunda-feira presidente do Governo regional por maioria simples, com 66 votos a favor do Junts per Catalunya e ERC, quatro abstenções dos deputados da CUP, e o voto contra de 65 deputados, incluindo o Ciudadanos e o Partido Popular.





O presidente eleito assume-se como intermediário de Carles Puigdemont e aguarda agora que a sua nomeação seja formalizada pelo Governo de Mariano Rajoy e pelo rei de Espanha, seguindo-se depois a tomada de posse.





Torra já revelou que pretende seguir o exemplo de Carles Puigdemont, recusando-se a jurar fidelidade ao rei e à Constituição de Espanha. O presidente eleito pretende fazer referência apenas “à vontade do povo da Catalunha, representada no Parlamento”.





A escolha de Torra como presidente do Governo catalão tem estado envolta em polémica devido às declarações que este proferiu no passado. Quim Torra referiu-se a Espanha como um “país exportador de miséria” e defendeu que o uso do castelhano na Catalunha não é “natural”. Os seus opositores denunciam comportamentos "xenófobos", numa tomada de posição a que se juntou já a associação SOS Racismo.



Fim do controlo das Finanças





Durante a conferência com Carles Puigdemont, Quim Torra exortou Madrid a levantar a suspensão da autonomia da Catalunha e insistiu que este ato tem de ser acompanhado do fim da “intervenção” nas finanças da Generalitat.





Em causa está o facto de as finanças públicas da Catalunha estarem a ser geridas por Madrid há vários meses, numa decisão que foi tomada ainda antes da suspensão da autonomia da região. O objetivo foi evitar que fundos públicos fossem usados na consulta popular de 1 de outubro, convocada pelo executivo regional mas considerada ilegal pelos tribunais espanhóis.





Num encontro com Mariano Rajoy, o secretário-geral socialista deu também luz verde ao fim da aplicação do artigo 155 mas deixou já aberta a possibilidade de ser aplicada nova suspensão da autonomia no caso de o executivo regional prosseguir com o projeto independentista. Uma posição de maior força chega do Ciudadanos.





O partido de Albert Rivera anunciou já que não concorda com os termos do acordo entre Rajoy e Sánchez e defende que a suspensão da autonomia deve manter-se depois de empossado o novo Governo da Catalunha.





O Ciudadanos defende, por exemplo, que a polícia regional da Catalunha e a televisão pública da região devem ser geridos por Madrid. Albert Rivera e Mariano Rajoy tentarão encontrar uma posição comum na próxima quinta-feira, quando o líder do Ciudadanos se reunir com o primeiro-ministro espanhol.

Em Berlim, Quim Torra insistiu que Puigdemont é o presidente legítimo da Catalunha. Os dois políticos independentistas apresentaram as mesmas reivindicações: exigem o fim da suspensão da autonomia da Catalunha, que seja Barcelona a controlar as contas da Generalitat e mostram-se disponíveis para um diálogo aberto e “sem condições” com Mariano Rajoy.O Governo de Espanha já disse que levantará a suspensão da autonomia da Catalunha logo que haja um Governo em efetividade de funções, o que se espera venha a acontecer dentro de poucos dias. No entanto, Madrid pretende manter as medidas de controlo sobre as finanças da região.“As medidas de controlo de gastos e tesouraria que as Finanças exerciam sobre aantes do 155 não serão levantadas, porque são medidas que o Governo pode manter”, esclareceu Enric Millo, delegado do executivo espanhol em Barcelona. O PSOE apoia a manutenção das contas catalãs sob gestão de Madrid.