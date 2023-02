Catargate. Eurodeputado Marc Tarabella detido para interrogatório

Foi detido esta sexta-feira para interrogatório mais um eurodeputado do grupo S&D (socialista) do Parlamento Europeu. Trata-se do belga Marc Tarabella, cuja imunidade parlamentar havia sido levantada na semana passada. É suspeito de ter recebido 140 mil euros para defender os interesses do Catar junto da instituição.