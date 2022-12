Catargate. Parlamento Europeu suspende trabalhos relacionados com legislação do Catar

Na última cimeira de líderes da União Europeia deste ano,no Parlamento Europeu.Os 27 condenaram desta forma o alegado plano do Catar para ganhar influência através de atos de corrupção que envolvem subornos a membros do Parlamento Europeu, constituindo “uma séria interferência externa nos processos democráticos da União Europeia”.

Neste contexto, o Parlamento anunciou que irá suspender todos os trabalhos sobre legislação relacionada com o Catar, nomeadamente os que incidiam na liberalização de vistos e num acordo entre UE e Catar para a aviação.





Foram também canceladas todas as visitar planeadas a esse país do Golfo Pérsico até que seja concluída a investigação ao escândalo de corrupção.

Com esta suspensão, os representantes do Catar ficam proibidos de aceder às instalações do Parlamento Europeu.

Há sempre alguém “para quem um grande saco de dinheiro vale o risco”

Na cimeira desta quinta-feira, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse haver várias suspeitas de que

Por essa razão, prometeu liderar um “forte processo de reformas”, apesar de reconhecer que haverá sempre algumas pessoas “para quem um grande saco de dinheiro vale o risco”.





“É essencial que estas pessoas compreendam que vão ser apanhadas. Que haverá consequências. Que os nossos serviços funcionarão e que enfrentarão toda a extensão da lei”.

Com estas reformas, Bruxelas pretende “reconstruir a confiança”. “A confiança, como sabemos, leva anos a ser construída e apenas momentos a ser destruída", declarou Metsola.À chegada à sede do Conselho Europeu, a dirigente maltesa já adiantara que a sua principal mensagem aos líderes dos 27 seria a de garantir quee a justiça será aplicada, até para que todos os atores estrangeiros com objetivos maliciosos saibam que "o Parlamento Europeu não está à venda".

Mais de 1,5 milhões de euros em dinheiro

Em causa está o alegado envolvimento de Eva Kaili, ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, num caso de corrupção relacionado com subornos do Catar,naquele país.A eurodeputada grega já tinha sido suspensa e posteriormente expulsa do grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas (S&D) devido ao chamado Catargate, encontrando-se agora detida na Bélgica.O seu companheiro, Francesco Giorgi, também permanece detido, depois de ter comparecido perante um tribunal de Bruxelas, juntamente com o ex-deputado socialista italiano Antonio Panzeri e o lobista e diretor da organização não-governamental Sem Paz Sem Justiça, Niccolò Figà-Talamanca, também italiano.No âmbito da operação,durante as buscas às casas de Kaili e Panzeri.Foi a detenção do pai de Eva Kaili, na passada sexta-feira, num hotel em Bruxelas, comque serviu para demonstrar o "flagrante delito” e permitiu às autoridades deter a eurodeputada, destituída do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu na terça-feira.Tanto Eva Kaili como representantes do Catar já vieram negar qualquer irregularidade.

c/ agências