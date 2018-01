Catherine Deneuve pede desculpa a vítimas de agressão sexual

RTP15 Jan, 2018, 10:19 / atualizado em 15 Jan, 2018, 11:22 | Mundo

“Fraternamente saudo todas as vítimas destes atos hediondos que se possam ter sentido ofendidas pela carta publicada no Le Monde. É a estas e apenas a estas que eu endereço as minhas desculpas”, escreveu Catherine Deneuve numa nova carta publicada este domingo no jornal Liberation.



A atriz francesa de 74 anos argumentou que “não havia nada” na carta anterior, do Le Monde, que dissesse “alguma coisa boa sobre o assédio sexual, senão nunca a tinha assinado”.



Em causa está uma carta publicada na terça-feira no jornal Le Monde, e subscrita por mais de uma centena de mulheres proeminentes em França, escritoras, atrizes e académicas, cujo título era ""Defendemos o direito de importunar, indispensável à liberdade sexual".



Uma missiva que defendia que a campanha #MeToo, que surgiu depois das primeiras denúncias de assédio sexual contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, tinha ido longe demais, acusando-a de puritanismo.



Depois da publicação desta carta, muitas ativistas vieram a público criticar a carta aberta, dizendo que vinha banalizar a violência sexual.Catherine Deneuve veio agora argumentar no Libération que está em desacordo com a forma como algumas pessoas que assinaram aquela carta aberta vieram mais tarde para os media fazer comentários individuais, “desnaturando o espírito” da carta aberta.A atriz diz amar a liberdade, numa época em que simples denúncias nas redes sociais acarretam punições, demissões e um linchamento mediático. Deneuve diz estar contra a ideia de que todos têm direito de julgar e condenar. Em vez disso, exalta a Justiça.A atriz pergunta ainda no texto desta segunda-feira que o movimento criado depois das denúncias sobre Weinstein não poderão ser um convite à delação, a manipulações ou golpes baixos. “Quem me pode assegurar que não há suicídios de inocentes?”, questiona Deneuve.Catherine Deneuve diz ainda que assinou aquela carta por uma razão que lhe parece essencial: “o perigo das limpezas nas artes”. “Deve-se designar Léonard de Vinci como um artista pedófilo e apagar todas as suas obras?”, questiona. “Este clima de censura deixa-me sem voz e inquieta sobre o futuro das nossas sociedades”, diz.