Católicos rezaram pela paz na Ucrânia

O mundo católico uniu-se, esta sexta-feira, em oração pela paz na Ucrânia. Numa cerimónia que decorreu em simultâneo em Fátima e no Vaticano, o Papa consagrou a Rússia e a Ucrânia ao imaculado coração de Maria. Francisco disse que a humanidade esqueceu as lições das tragédias do século passado.