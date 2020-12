Catorze governantes comprometem-se a construir economia oceânica sustentável

", lê-se no documento "Transformações para uma Economia Sustentável do Oceano" do painel de alto nível, a que a Lusa teve acesso.Os governantes defendem que, através deste compromisso, será possível dar um impulso à economia, tornando-a resiliente face a futuras crises.Neste sentido, os 14 chefes de Estado e do Governo instaram outros governantes, indústrias e demais partes interessadas a juntarem-se a este objetivo.O painel é constituído pelos primeiro-ministros de Portugal, António Costa, da Austrália, Scott Morrison, das Frigi, Frank Bainimaram, da Jamaica, Andrew Holness, do Japão, Yoshihide Suga, e da Noruega, Erna Solberg.Integram ainda este grupo os presidentes do Chile, Sebastián Piñera, do Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, da Indonésia, Joko Widodo, do Quénia, Uhuru Kenyatta, do México, Andrés Manuel López Obrador, da Namíbia, Hage G. Geingob, e do Palau, Tommy Remengesau.", sublinharam.





Cuidados no desenvolvimento







Os governantes propõem-se a, até 2025, gerir de forma totalmente sustentável a área oceânica sob a jurisdição nacional, um caminho que esperam que seja seguido por todos os Estados costeiros e oceânicos até 2030.No entanto, ressalvaram, no mesmo documento, que "Ao nível da saúde do oceano, traçaram como meta, até 2030, o equilíbrio dos "stocks" de peixes selvagens, o cultivo de uma aquicultura sustentável e a minimização dos resíduos.

Entre as ações prioritárias incluem-se a eliminação da pesca ilegal e dos subsídios que contribuam para a sobrepesca, a minimização das capturas acessórias e a adoção de planos científicos para garantir uma gestão de pesca que responda às alterações climáticas e à "incerteza" dos ecossistemas.