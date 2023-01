Catorze mortos em ataque armado a prisão no México

Em comunicado, o Ministério Público do estado de Chihuahua acrescentou que quatro presos morreram e outros 13 ficaram feridos.

Homens armados chegaram em veículos blindados e abriram fogo sobre os guardas.



Famílias de reclusos estavam à espera de entrar na prisão para visitar familiares por ocasião do Ano Novo.



De acordo com a investigação inicial, o ataque destinava-se a facilitar a fuga de um grupo de prisioneiros.



Com a ajuda do exército, a polícia efetuou quatro detenções, acrescentou o Ministério Público, sem especificar se se tratava de prisioneiros ou assaltantes em fuga.



De acordo com os "media" locais, alguns reclusos revoltaram-se dentro da prisão, ateando fogo a vários objetos e confrontando guardas.



O tiroteio provocou o pânico entre os residentes fora da prisão, e as autoridades municipais pediram às pessoas para se manterem afastadas da área.



O Ministério Público disse que as forças de segurança conseguiram controlar a situação na prisão cerca de cinco horas após o ataque.



A prisão de Ciudad Juárez, cidade crucial para o tráfico de droga para os Estados Unidos, integra membros dos grupos armados dos cartéis de Sinaloa e Juárez, que lutam pelo controlo da região há mais de 15 anos.