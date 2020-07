Catorze pessoas feridas num tiroteio em Chicago

O incidente deu-se ao início da última madrugada, quando ocupantes de um carro "começaram a disparar contra as pessoas que participavam num funeral", que também "trocaram tiros com o veículo", informou o Departamento de Polícia de Chicago, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).



O veículo acabaria por ter um acidente e os seus ocupantes conseguiram fugir, de acordo com a mesma fonte.Pelo menos 14 pessoas foram hospitalizadas, não tendo sido fornecida informação sobre a gravidade dos ferimentos.Uma pessoa estará a ser interrogada pela polícia em relação ao tiroteio, informaram as forças de segurança.Este é o mais recente episódio de violência depois de o presidente norte-americano ter ameaçado enviar tropas federais para aquela cidade.Na sexta-feira, a polícia de Chicago dispersou à bastonada manifestantes que tentavam derrubar uma estátua de Cristóvão Colombo, depois de ter sido recebida com petardos e arremesso de pedras e latas.