Cavaco Slva representa Portugal no funeral de ex-Presidente italiano Giorgio Napolitano

O pedido para representar Portugal no funeral de Giorgio Napolitano, que vai ocorrer na terça-feira, foi feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, refere o gabinete de Cavaco Silva.

"Ao longo dos mandatos temporalmente quase coincidentes como Presidentes da República de Portugal e de Itália, o Presidente Cavaco Silva encontrou-se com o Presidente Napolitano em múltiplas ocasiões, desde logo nas reuniões da COTEC Europa e nas Cimeiras de Arraiolos, tendo mantido uma relação de proximidade e estima", refere ainda a nota do gabinete do ex-chefe de Estado.

Giorgio Napolitano, que estava internado há tempos numa clínica de Roma, morreu na sexta-feira, aos 98 anos, segundo a agência italiana ANSA.

No mesmo dia, Marcelo Rebelo de Sousa enviou ao homólogo italiano uma mensagem de "sentidas condolências" em que considerou que o antigo chefe de Estado de Itália se distinguiu como "farol de estabilidade, tendo desempenhado um papel crucial em momentos difíceis da política italiana e europeia, guiando-se firmemente pelos valores democráticos".

Para o chefe de Estado português, Giorgio Napolitano será recordado, "em Portugal e na Europa, como um verdadeiro estadista e um importante europeísta, que dedicou a sua vida à Itália e à Europa".