Caxemira. Internet é restaurada parcialmente, redes sociais continuam desativadas

O Governo declarou, esta terça-feira, que instituições como hospitais, bancos, escritórios do Governo, hotéis e empresas de turismo e viagens, vão ter a internet restaurada.





Shaleen Kabra, secretário principal do Departamento do Interior de Jammu e Caxemira declara que “haverá uma restrição completa nas aplicações de redes sociais que permitem a comunicação de um ponto para outro e nas redes virtuais privadas, por enquanto”, cita o The Guardian.







O Governo diz que o bloqueio de internet era necessário para impedir que fossem orquestrados protestos “potencialmente violentos”, contra a decisão de revogar o estatuto especial de Caxemira.





O corte durou 155 dias, tornando-se o maior de sempre no país.

A decisão de retomar os serviços de internet vem na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal indiano que, na passada semana, considerou “inadmissível” a suspensão dos serviços de internet durar tanto tempo.





O Supremo Tribunal considerou o bloqueio ilegal e representativo de um abuso de poder, uma vez que essas restrições “devem ser apenas temporárias”, dando uma semana para o Governo rever a suspensão dos serviços de internet.







Nuthalapati Venkata Ramana, juiz do Supremo Tribunal, afirmou que a restrição total da internet deveria ser considerada pelo Estado apenas como medida extraordinária.







Vários ativistas consideraram a que o corte de internet foi feito “para controlar a narrativa de Caxemira”.







As conexões de internet móvel e de banda larga forma suspensas a 5 de agosto de 2019, quando o Governo indiano revogou o estatuto especial do Estado de Jammu e Caxemira, que estava garantido na Constituição indiana.







A lei aumentou as tensões com o Paquistão, que reivindica Caxemira e garantiu lutar pelos direitos da população regional.







O corte de internet teve impacto na vida da população, afetando várias empresas e faculdades. Nos últimos cinco meses, a região sofreu um prejuízo de 1,3 mil milhões de dólares.