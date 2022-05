Cazaquistão considera viável projeto da "Grande Eurásia" proposto por Putin

O Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev assinalou hoje que considera possível a concretização do megaprojeto da `Grande Eurásia` proposto há anos pelo seu homólogo russo Vladimir Putin, sobre o reforço da cooperação de diversas economias ex-soviéticas com a China.