Cazaquistão. Instabilidade na transição de poder fomentou crise, sustenta Bruno Maçães

Para este especialista, autor do livro "O Despertar da Eurásia", o apelo do Presidente Kassim-Jomar Tokaiev à intervenção das tropas russas -- como resposta a uma sublevação popular, ditada pelo descontentamento face ao aumento do preço dos combustíveis -- é um sinal evidente da necessidade de este líder receber um aval por parte de Moscovo.

"A chegada das tropas russas ao Cazaquistão é um aval à liderança de Tokaiev", disse à Lusa Bruno Maçães, recordando que a transição de poder entre o antigo ditador Nursultan Nazarbaiev e o atual Presidente, realizada em 2019, está longe de ter ficado consolidada.

Para este analista, que já foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a situação no Cazaquistão é a confluência de vários fatores, e o descontentamento popular face a medidas económicas do Governo é apenas uma ponta de um profundo `iceberg` com raízes neste processo de transição de poder.

Para se afirmar politicamente, Tokaiev precisava que a população percebesse que o Kremlin de Vladimir Putin está ao seu lado, daí a urgência do apelo à intervenção militar russa, que serviu para travar a insurreição popular, mas também para transmitir, interna e externamente, a mensagem de que Moscovo está ao seu lado, explicou Maçães.

Na perspetiva deste analista, o apelo à intervenção da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) -- a aliança militar, assinada em 1992, liderada pela Rússia e que inclui ainda Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão -- deveu-se a essa necessidade de validação do poder de Tokaiev por parte de Moscovo.

"As divisões dentro do regime do Cazaquistão permanecem", defende Bruno Maçães, alegando que a falta de resposta dos quartéis militares quando surgiram os primeiros sinais de rebelião popular, no dia 02 de janeiro, é um sinal de que o Presidente está longe de ter o controlo da situação no seu país.

A rápida resposta de Moscovo não surpreende este analista de Política Internacional, já que ela corresponde aos interesses de Putin, de controlar o processo de sucessão no Cazaquistão, onde Tokaiev surge como um protagonista favorável à estratégia de hegemonia russa nos territórios da antiga União Soviética.

No momento em que a Rússia procura travar a expansão da NATO na Europa de Leste, exigindo mesmo que a Aliança Atlântica fique vedada à Ucrânia, a ajuda das tropas russas ao regime do Cazaquistão encaixa à medida na vontade do Kremlin em reforçar a sua influência política na região, que já estava a ser afirmada pela repetida ajuda económica, lembra Maçães.

Por outro lado, Tokaiev vê a sua posição de poder legitimada, pois a presença das tropas russas nas ruas do país garante o restabelecimento da ordem, mas também trava qualquer aspiração de uma alternativa de poder.

"Mas essa alternativa, na realidade, também não existe", argumenta Bruno Maçães, para justificar a pacífica posição de Moscovo neste conflito, não lhe levantando problemas de maior, nem junto dos países ocidentais nem junto de Pequim, que assiste passivamente aos acontecimentos, embora seja um observador interessado.