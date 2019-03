Cazaquistão. Nazarbayev renuncia após 30 anos na Presidência

RTP19 Mar, 2019, 16:20 / atualizado em 19 Mar, 2019, 16:22 | Mundo

A decisão foi anunciada esta terça-feira num discurso emitido pela televisão estatal.



“Não foi fácil para mim, mas tomei a decisão de renunciar do meu cargo de Presidente”, disse Nazarbayev. “Faz 30 anos que assumi o cargo mais alto do país. As pessoas deram-me a oportunidade de ser o primeiro Presidente independente do Cazaquistão”, acrescentou.



No entanto, Nazarbayev não deixará o poder por inteiro. Continuará a presidir ao Conselho de Segurança e permanecerá como líder do partido Nur Otan, que domina o Parlamento.



Kassym-Jomart Tokayev, porta-voz da Câmara dos Deputados, irá assumir o cargo de presidente interino até ao fim do mandato de Nazarbayev.



O Governo do Cazaquistão tem vindo a enfrentar uma crise económica e, consequentemente, o descontentamento da população. Nazarbayev anunciou a renúncia à Presidência semanas após ter demitido o Executivo do país, alegando que, “na área da economia, apesar dos esforços do Governo, não foram alcançadas melhorias”.

Renúncia inesperada

Recentemente, o Presidente do Cazaquistão pediu esclarecimentos sobre o processo de renúncia presidencial ao Tribunal Constitucional, que confirmou o seu direito a renunciar.



Segundo o jornalista da BBC Abdujalil Abdurasulov, nos últimos anos houve especulações sobre a renúncia de Nazarbayev. Porém, a demissão não era, nesta altura, esperada.



Valentina Matviyenko, porta-voz do Parlamento russo, afirmou que a renúncia de Nazarbayev foi inesperada e muito séria.



Grande parte da população considerava que Nazarbayev seria Presidente vitalício, prática comum em Estados ditos autoritários da Ásia Central.

Presidência de Nazarbayev

Nursultan Nazarbayev, de 78 anos, foi o primeiro Presidente independente do Cazaquistão. Chegou ao poder como secretário do Partido Comunista e assumiu a Chefia do Estado em 1990. Consolidou o poder numa série de eleições que se assemelhavam a coroações. Foi eleito pela última vez em 2015, com 97,7 por cento dos votos.



Conhecido pela grande notoriedade junto do povo, foi acusado por críticos estrangeiros de impedir eleições livres e de reprimir a oposição.



Desde que Nazarbayev assumiu a Presidência têm sido feitos grandes investimentos na exploração petrolífera, que proporcionaram um rápido crescimento económico e abrandaram a crise dos anos 90.



Considerado o nono maior país do mundo, o Cazaquistão possui reservas de petróleo que o tornam uma potência do setor.