Cazaquistão. Presidente dá luz verde a militares para "abrirem fogo"

Já aterraram no Cazaquistão os 75 aviões da Força Aérea russa as tropas têm a missão de restabelecer a ordem no país. O Presidente deu luz verde aos militares para abrirem fogo sobre o que considera serem " terroristas" e garantiu que aqueles que geraram o caos no país vão ser fortemente punidos.