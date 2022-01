Cazaquistão. Presidente denuncia tentativa de golpe de Estado

"Os grupos de combatentes armados", disse Kassymn-Jomart Tokaiev num contacto virtual que estabeleceu com o presidente russo, Vladimir Putin, e outros países membros da aliança militar CSTO (Organização do Tratado de Segurança Coletiva).Segundo o presidente cazaque,, assim como uma missão da CSTO que reúne mais de dois mil militares. Ambas estão prestes a terminar, depois de a ordem ter sido reposta no país, declarou Tokaiev.De acordo com o chefe de Estado, forças "terroristas" organizadas, incluindo, aproveitaram-se de um movimento de protesto contra o aumento dos preços do combustível para tentar derrubar o poder.O líder garantiu ainda que o Cazaquistão apresentará, em breve, provas à comunidade internacional sobre o sucedido, incluindo acerca do número de vítimas mortais: até ao momento, dados não-governamentais apontam para, mas o regime refere apenas algumas dezenas.Dezasseis dos óbitos correspondem a membros das forças de segurança do país.Já as detenções são em número muito superior., informou o Ministério do Interior do Cazaquistão em comunicado.

Putin não vai tolerar “revoluções coloridas”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta segunda-feira que os distúrbios no Cazaquistão foram explorados por, garantindo ainda que a aliança militar CSTO não permitirá que outra entidade a desestabilize.Segundo Putin, o envio de militares da CSTO impediu que grupos armados derrubassem o poder no Cazaquistão., avançou o presidente russo.Putin disse ainda queno espaço da ex-União Soviética, uma expressão recorrente do chefe de Estado russo para se referir a revoltas alegadamente orquestradas pelo "Ocidente".

Protestos duraram uma semana

Os protestos no Cazaquistão transformaram-se em violência na semana passada e levaram a uma aliança militar liderada pela Rússia, responsável por enviar tropas ao país.As autoridades disseram ter, embora os protestos não tenham mostrado líderes ou organizações óbvias.O ex-chefe da agência antiterrorismo do Cazaquistão, Karim Masimov, foi detido por suspeitas de tentar derrubar o Governo, poucos dias depois de ter sido demitido do cargo de chefe do Comité de Segurança Nacional por Tokayev.Rico em hidrocarbonetos,, em 1989.Os protestos começaram no domingo nas províncias após uma subida do preço dos combustíveis, antes de se espalharem pelas grandes cidades, especialmente Almaty, onde as manifestações se transformaram em tumultos contra o regime.Um contingente de tropas da Rússia e outros aliados de Moscovo chegou ao Cazaquistão na quinta-feira para apoiar o Governo, protegendo edifícios estratégicos e colaborando na operação antiterrorista e de manutenção da paz.

c/ agências