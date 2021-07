CDC. Novo estudo refere que três quartos das pessoas infetadas em eventos públicos tinham vacinação completa

De acordo com o estudo agora divulgado, três quartos das pessoas infetadas em grandes eventos públicos no Estado do Massachussets estavam já totalmente vacinadas, o que levou os seus autores a apelar às autoridades locais que imponham o uso de máscara no interior de edifícios, independentemente do grau de vacinação ou do número de casos de coranavírus na comunidade.



O estudo identificou 469 pessoas infetadas, 74 por cento das quais tinham a vacinação completa, após grandes eventos no condado de Barnstable. Testes identificaram a presença da variante Delta em 90 por cento dos casos entre colheitas realizadas a 133 pessoas.



A carga viral era semelhante entre pessoas já vacinadas completamente e as não vacinadas, afirmou o CDC.



Um dado que parece apontar um risco aumentado de transmissão, e a possibilidade elevada de que as pessoas infetadas com a variante Delta apesar de vacinadas se maném um fator de transmissão do vírus, referiu.



As conclusões do relatório são "preocupantes e foram fundamentais para a CDC decidir recomendar a utilizaçao de máscaras", afirmou a diretora do CDC, Rochelle Walesnsky em comunicado.



"A recomendação sobre as máscaras foi atualizada para garantir que o publico vacinado não possa inadvertidamente transmitir a outros o vírus, incluindo os seus mais próximos nao vacinados ou com fragilidades imunitárias", explicou Walensky.



O documento publicado pelo Washington Post referia que a transmissibilidade da variante Delta se assemelha à da varicela e que pode causar doença grave.