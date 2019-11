CDS-PP. Diogo Feio critica Manuel Monteiro e classifica a questão como política

Diogo Feio critica o antigo Presidente do CDS-PP, Manuel Monteiro, que exigiu, esta segunda-feira, à direção do partido explicações sobre o atraso na sua refiliação. O comentador da RTP compreende a posição do CDS em atrasar o processo, uma vez que se trata de alguém que atacou e criticou os centristas.