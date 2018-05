CDS-PP disponível para aprofundar relações com os três maiores partidos angolanos

Lusa15 Mai, 2018, 19:23 | Mundo

Assunção Crista, que termina hoje uma visita a Luanda a convite da Universidade Agostinho Neto, encontrou-se com as três maiores forças políticas em Angola.

A líder do CDS-PP foi recebida pelo secretário-geral do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, pelo vice-presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), principal partido da oposição angolana, e pelo presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), a segunda maior força política da oposição.

A dirigente centrista classificou como "muito rico" o encontro que manteve com a UNITA, que serviu para trocas do ponto de vista sobre a situação política nos dois países, bem como para ouvir os desafios e objetivos daquele partido sobre as eleições autárquicas.

"Há uma abertura do lado do CDS para irmos acompanhando a situação, trocando impressões e disponibilidade para qualquer ajuda, qualquer apoio que eventualmente venha a ser solicitado", disse Assunção Cristas.

Em declarações à imprensa, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse que o encontro serviu para troca de impressões sobre a atualidade política nos dois países, no caso concreto de Angola a realização das primeiras eleições autárquicas, previstas para 2020, e o assunto sobre o repatriamento de capitais.

"Alguns desafios ligados à democratização do nosso país, tendo em conta que Portugal vive numa democracia e nós estamos a caminhar também para esta democracia", disse Raul Danda.

Relativamente ao encontro com o líder da CASA-CE, Abel Chivukuvuku, a presidente do CDS-PP considerou igualmente interessante, frisando o facto de se tratar de uma força política recente em Angola.

"Há um objetivo comum, cada um dentro do seu contexto próprio, que é crescer e fazer valer as suas ideias e nesse sentido tive a oportunidade de ouvir um bocadinho da história da CASA-CE, um partido muito recente e que está a fazer o caminho da afirmação", disse.

Com esta força política, Assunção Cristas disse que será mantido um bom relacionamento bilateral, focando que está neste momento em Angola um ex-presidente do partido, Ribeiro e Castro, a colaborar com a CASA-CE numa conferência de preparação e de trabalho sobre as próximas eleições autárquicas.

"E o CDS está também disponível para conversar e ajudar nestas questões de preparação de eleições, disponível com a CASA-CE e demais partidos, certamente, na medida em que possamos ter alguma coisa para partilhar, certamente, que faremos visitas e manteremos os canais abertos", garantiu.

De resto, a dirigente centrista disse que é preocupação do seu partido "situar o relacionamento do CDS com os três maiores partidos em Angola, ao nível do próprio relacionamento entre Estados".

"E para nós é importante que o CDS seja uma voz do estabelecimento de pontes, da concórdia, de um clima positivo entre os dois países e isso também se faz dialogando com os vários partidos, cada um nas posições que ocupa", frisou.