CDU e SPD poderão voltar a coligar-se

RTP20 Dez, 2017, 15:30 / atualizado em 20 Dez, 2017, 15:44 | Mundo

Segundo comunicações hoje emitidas pela CDU, pelo SPD e pelo partido social-cristão (CSU), e citadas no online do diário Frankfurter Rundschau, as conversações vão iniciar-se no dia 7 de janeiro, sendo depois seguidas por reuniões nos dias 8 e 11. O objectivo é ter, logo em 12 de janeiro, um projecto a apresentar às instâncias dirigentes dos respectivos partidos.



Sondagens prévias sobre os diversos temas a incluir num programa de governo terão tido lugar, segundo os três partidos, num "ambiente de confiança" mútua. Nessas sondagens, hoje realizadas, participaram a própria Merkel e o seu chefe de bancada, Volker Kauder, o presidente da CSU, Horst Seehofer e respectivo dirigente regional, Alexander Dobrindt, bem como o líder do SPD, Martin Schulz, e a sua chefe de bancada, Andrea Nahles.



Reveladoras nas sondagens de hoje, das quais pouco transpirou para o exterior, são sobretudo duas circunstâncias, ambas sintomáticas da fragilidade do SPD.



Por um lado, a participação de Nahles na delegação. A actual líder parlamentar é considerada uma das vozes mais críticas sobre a possibilidade de um regresso à fórmula da "Grande Coligação", em que foi ministra do Trabalho. A ex-ministra tem deixado, aliás, claro que mesmo na eventualidade de o partido rever a sua política e aceitar coligar-se novamente com a CDU, ninguém deve contar com ela para voltar a assumir responsabilidades ministeriais.



Por outro lado, a brevidade dos prazos ajustados entre os três partidos resultou certamente das insistências de Merkel e do seu partido. A chanceler vinha de conversações demoradas e finalmente infrutíferas com os liberais e os verdes, e é quem mais sofre o desgaste político de um novo processo negocial, de desfecho ainda por cima incerto.



O SPD terá, portanto, cedido sobre os prazos, mas precisará de obter nas negociações de coligação contrapartidas suficientemente visíveis para justificar perante o partido uma viragem política que é muito impopular entre os militantes, principalmente entre os "Jusos" (jovens social-democratas).



O fracasso de Merkel nas negociações para a coligação "Jamaica" (com os verdes e liberais) joga a favor dos social-democratas, tal como joga a favor da sua margem de exigência o facto de terem começado por mostrar-se desinteressados. Mas, depois de terem desdenhado, os social-democratas enfraquecem a sua posição ao mostrarem-se, subitamente, apressados em comprar.