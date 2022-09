CE quer recuperar mais de 140 mil milhões de euros ao tributar lucros extraordinários da energia

No plano das alterações climáticas e dos efeitos das ondas de calor, Ursula Von der Leyen também prometeu duplicar os meios de combate a incêndios disponíveis para apoiar os estados-membros em dificuldades.

A proposta foi defendida hoje pela presidente Ursula Von der Leyen, durante o discurso do estado da União.O objectivo da Comissão é que esse dinheiro seja aplicado pelos Estados-membros no apoio à economia e também às famílias que enfrentam a forte subida da inflação.Na reacção a este discurso, o eurodeputado do PS, Pedro Marques, vê com bons olhos a proposta da Comissão Europeia para impor limites aos lucros extraordinários de determinadas empresas.Quanto ao PSD prefere aguardar para perceber o conteúdo exacto da medida proposta pela Comissão Europeia.O eurodeputado social democrata José Manuel Fernandes não quer que a competitividade portuguesa fique prejudicada.Já o Bloco de Esquerda diz que faltou ao Governo português coragem para avançar com a tributação dos lucros extraordinários.O eurodeputado José Gusmão pede que não ponha entraves à aplicação da medida no espaço europeu.O eurodeputado João Pimenta da Lopes, do PCP, vê como útil a discussão europeia sobre os super-lucros das empresas, mas aponta falhas.Para o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, os Estados também devem ser abrangidos pelo limite dos lucros excessivos.Para além da tributação dos lucros às empresas energèticas, Ursula Von der Leyen também anunciou, no Parlamento Europeu em Estrasburgo, a criação de um novo Banco Europeu para apoiar projectos de hidrogénio.Bruxelas propõe um investimento de três mil milhões de euros nesta fonte de energia que a Comissão Europeia considera crucial para o futuro.