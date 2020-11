CECD avisa que levantamento das restrições no Natal pode ter consequências muito graves

Reuters

É a lei de causa-efeito, das reuniões familiares durante o período festivo, que terá reflexos na sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde.



Com as restrições atualmente em vigor em Portugal, a expectativa é que o país atinja, até ao fim do mês, o pico desta segunda vaga de Covid-19. O pico de óbitos deve ocorrer em dezembro, e permanecer alto durante esse mês.



Agora, o Centro Europeu de Controlo de Doenças vem alertar para os resultados previsíveis do levantamento de medidas para permitir um Natal em família.



Também o Presidente da República já alertou para a possibilidade de uma terceira vaga da pandemia.



Jornalista Rosa Azevedo.