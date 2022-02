CEDEAO alerta para "tendência perigosa" de "contágio" dos golpes de Estado em África

No seu discurso na abertura da cimeira extraordinária dos líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que se realiza hoje em Acra, o chefe de Estado do Gana, Nana Akufo-Addo, afirmou que a reunião "incidirá sobre as ameaças emergentes na (...) região, decorrentes da interferência militar no Mali, e que o contágio está a influenciar a Guiné [Conacri] e o Burkina Faso".

O líder ganês e presidente rotativo da CEDEAO recordou a tentativa falhada de golpe de Estado na Guiné-Bissau, na passada terça-feira, e aplaudiu o Presidente daquele país, Umaro Sissoco Embaló, "por manter as instituições democráticas da República".

Akufo-Addo alertou que esta é uma "tendência perigosa", que deve ser enfrentada "coletiva e resolutamente, antes de varrer toda a região", depois de o Mali ter sofrido dois golpes de Estado desde agosto de 2020, de ter ocorrido um outro na Guiné-Conacri (em setembro de 2021) e mais um no Burkina Faso, a 24 de janeiro.

"Estes desenvolvimentos desafiam o modo de vida democrático que escolhemos", acrescentou o líder, cujo país detém a presidência rotativa do bloco regional de 15 nações, observando que esta é uma questão de "grande preocupação".

A CEDEAO realizou uma cimeira virtual extraordinária a 28 de janeiro, para analisar a situação no Burkina Faso após o golpe de Estado dias antes, na qual os seus líderes decidiram suspender a participação do país nas suas instituições e enviar duas missões - uma militar e uma ministerial - à capital daquele Estado, Ouagadougou, para falar com os autores do golpe de Estado.

Os militares tomaram o poder no Burkina Faso, no dia 24 de janeiro, após um tiroteio do dia anterior em vários quartéis, em Ouagadougou e outras cidades, incidentes que foram inicialmente descritos como um alegado motim para exigir melhoria das condições nas Forças Armadas.

O golpe foi confirmado depois de membros da junta militar terem aparecido na televisão estatal RTB a anunciar que tinham deposto o Presidente Roch Kaboré, bem como outras medidas, tais como a dissolução do governo e do parlamento e a suspensão da Constituição (que foi parcialmente restaurada a 31 de janeiro).

"Esperamos que as nossas deliberações forneçam decisões informadas, que possam inverter uma trajetória política deteriorada na nossa região, caracterizada por recuos democráticos e pela fragilidade dos nossos sistemas de segurança", afirmou hoje Akufo-Addo.

Na reunião extraordinária de hoje, os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO examinarão também os desenvolvimentos na Guiné-Conacri e no Mali.